ABD Başkanı Donald Trump: Rusya'nın görmek istediği son kişiyim

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletindeki Bedminster'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Rusya, İran ve Çin'in 'ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı' iddialarına ilişkin Trump, "Bence, ben Rusya'nın Oval Ofis'te görmek istediği en son kişiyim çünkü kimse Rusya'ya karşı benim kadar sert olmamıştı" ifadelerini kullandı.

"Çin de Trump'ın Uykucu Biden'a karşı kaybettiği seçim görünce..."

Trump, göreve geldiği günden bu yana Rusya ve Çin'e karşı birçok adım atıldığına işaret etti ve "Çin de Trump'ın, Uykucu Joe Biden'a karşı kaybettiği bir seçim görünce çok sevinir. Biden başkan seçilirseydi, Çin bizim ülkemize sahip olurdu" dedi.

İran'ın da kendisini başkan olarak görmek istemediğini vurgulayan Trump, "Tekrar başkan seçilirsem, İran ve Kuzey Kore ile hızlı anlaşmalar yapacağım" değerlendirmesinde bulundu. Trump, söz konusu 3 ülkenin seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddiaları ile de yakından ilgileneceklerinin altını çizdi.

