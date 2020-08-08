Merkez Bankası döviz rezervi bir haftada 4,3 milyar dolar eridi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi geçtiğimiz hafta itibariyle, 4 milyar 253 milyon dolar gerileyerek 46 milyar 673 milyon dolar oldu.

Abone ol

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 31 Temmuz haftasında brüt döviz rezervi, 50 milyar 926 milyon dolardan 46 milyar 673 milyon dolara geriledi.

90 milyar 245 milyon dolar seviyesine geriledi

Bu rakamlar MB'nin döviz rezervlerinin bir haftada 4,3 milyar dolar azaldığı anlamına geliyor. Dünya gazetesinin haberine göre; Merkez Bankası altın rezervi ise 42 milyar 425 milyon dolardan 43 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

Böylece toplam rezervler ise 93 milyar 31 milyon dolardan 90 milyar 245 milyon dolar seviyesine gerilemiş oldu.