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Samsun'da genç adam silahlı saldırıya kurban gitti

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da 33 yaşındaki Şükrü Özdaş başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli E.Z.'nin arandığı bildirildi.

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Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi Sinema Sokak üzerinde bulunan bir lokalin önünde gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğrayan Şükrü Özdaş (33) kafasından vurularak ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Özdaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi E.Z'nin arandığı bildirilirken durumla ilgili soruşturma başlatıldı.

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