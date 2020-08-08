Bursa'da evde ne var ne yok kapıya attı polis devreye girdi
BURSA’da sinir krizi geçirdiği iddia edilen E.Ç. 4‘üncü kattaki evinde ne varsa dışarı attı. Polis ekiplerinin çabalarına rağmen ikna olmayan kadın, itfaiyenin kapıyı kırıp içeri girmesiyle merkeze götürüldü.
Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Müjdat Köstemli Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın 4’üncü katında oturan E.Ç., sinir krizi geçirdi. Kapıyı üzerine kilitleyen E.Ç., evdeki malzemelere zarar vermeye başladı.
Ardından evinin balkonuna çıkan E.Ç., masa, koltuk, sandalye ve televizyon gibi eşyaları sokağa attı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen polisler, E.Ç’yi ikna etmek için çalışma başlattı.
Sarf edilen tüm çabalar sonuçsuz kaldı, E.Ç. eşyaları sokağa atmayı sürdürdü.
Bunun üzerine evin kapısı, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle balyozla kırıldı. İçeri giren polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen E.Ç., gözaltına alarak emniyete götürdü.