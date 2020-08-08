Silivri'de hareketli anlar! 15 yaşındaki kız bu halde bulundu

Polisin dikkati kurtardı

Silivri Emniyet Müdürlüğünde görevli Kemal Bozkurt isimli polis memuru kayalıklara yakın karanlık bir noktada hareketsiz duran bir cismin olduğunu fark etmesi üzerine denize atlayarak o bölgeye yüzmeye başladı.