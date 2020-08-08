Asker adayları 'konvoy taahhütnamesi' imzalayacak! Koronavirüs tedbiri

İSTANBUL’da tepki çeken kalabalık asker uğurlamalarına düzenleme getirildi. Asker adayları, askerlik şubelerinde ‘pandemi kurallarını ihlal edecek eğlence ve konvoy gibi uğurlama etkinliği yapmayacaklarına’ dair taahhütname imzalayacak.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde önlemler artırıldı. İstanbul’da da dün olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, bugünden itibaren toplu asker uğurlama törenleriyle konvoyları yasakladı ve bir dizi önlem aldı.

Alınan önlemler

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İstanbul Hıfzıssıhha Meclis kararında alınan önlemler şöyle sıralandı:

- Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama gibi) hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.

- Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilip, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş gibi kişilerin katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle izin verilmeyecek.

- Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir taahhütname alınacak.

- Askerlik şubelerince, yükümlüden alınan taahhütnamenin bir örneği kaymakamlıklara bildirilecek.

- Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgiler ilgili askeri birliğe bildirilecek. Bu tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince, idari para cezası verilip, suç teşkil eden davranışlar için adli işlem başlatılacak.

- Özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontroller arttırılacak.

Vali Yerlikaya 'Her şey vatan için' deyip uyardı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda çağrıda bulundu. Yerlikaya, “Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler. COVID-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Her şey vatan için” mesajını paylaştı. Asker adaylarının cep telefonlarına da uyarı mesajı gönderildi.