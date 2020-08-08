Bakan Fahrettin Koca paylaştı: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Koronavirüs tedbirlerinde maske, mesafe ve temizliğe dikkati çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklaması yaptı.

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Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla iki paylaşımda bulundu.

İlk paylaşımda, "Bugünkü hayat mücadelesine virüsle mücadele dâhil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, diğer paylaşımında ise, maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekti. Koca, "Maske, mesafe, temizlik. Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.

Bugünkü hayat mücadelesine virüsle mücadele dâhil. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 8, 2020