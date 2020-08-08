Jose Sosa'ya Süper Lig'den dört talip var: Bir adım kadar yakın

Tecrübeli orta saha Jose Sosa'ya Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin talip olduğu yazıldı. Arjantinli yıldızın ülkesinde yapılan haberde ''Sosa, Fenerbahçe'ye bir adım kadar yakın'' ifadeleri kullanıldı.

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Trabzonspor'da kaptanlık pazubandını takan Arjantinli futbolcunun bordo mavili takım ile sözleşmesi sona erdi. Sosa ve Trabzonspor arasında görüşmeler devam ederken transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Arjantin'in Cielo Sports kanalının haberine göre Jose Sosa'ya Trabzonspor'un dışında Süper Lig'den 3 teklif var. Trabzonspor ile birlikte Sosa'ya Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in sözleşme teklif ettiği kaydedildi.

"Sosa, Fenerbahçe'ye bir adım kadar yakın"

Tecrübeli futbolcunun menajeri ile birlikte önümüzdeki günlerde transfer görüşmeleri yapacağı kaydedilirken haberdeki ''Sosa, Fenerbahçe'ye bir adım kadar yakın'' ifadeleri dikkat çekti.

Ayrıca 35 yaşındaki futbolcunun Arjantin'in Estudiantes takımından da teklif aldığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.