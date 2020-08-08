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Antalya'da halini merak ettiği kardeşinin şişmiş cesedini buldu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da Adem Şevik (42) 'Ne yapıyor bir bakayım' diyen ağabeyi tarafından ölü bulundu. Önceden birlikte yaşadığı annesini dövdüğü ve annesinin diğer çocuklarının yanına gittiği söylenen Şevik'in işi olmadığı, ormanda defne ve keçiboynuzu toplayıp sattığı belirtildi.

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Manavgat'ın Taşkesiği Mahallesi Arpatlı mevkisinde tek başına yaşayan ve bekar olan Adem Şevik, dün saat 21.00 sıralarında eve gelen ağabeyi Ali Şevik tarafından salonda hareketsiz halde bulundu. Ali Şevik'in yardım istediği mahalle muhtarı Hasan Sarıkaya'nın haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Adem Şevik'in birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adem Şevik'in başında yara izi olduğu, sıcak hava sebebiyle cesedinin şiştiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunan Adem Şevik'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

"Eve geldiğimde salonda yatıyordu"

Ağabeyi Ali Şevik, kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu, bir süre önce birlikte yaşadığı annesini dövdüğünü, bunun üzerine annesinin Konya'da yaşayan üvey kardeşlerinin yanına gittiğini söyledi. Kendisinin Sülek Mahallesi'nde yaşadığını anlatan Ali Şevik, "Bugün akşam saatlerinde bir işim vardı, köye geldim. Bu sırada kardeşime de 'ne yapıyor diye bir bakayım' dedim. Eve geldiğimde salonda yatıyordu. Hemen muhtarı aradım" dedi.

Daha önce evi 2 defa yaktığı öne sürüldü

Kardeşinin psikolojik sorunları haricinde fiziksel bir rahatsızlığının olmadığını kaydeden Ali Şevik, kardeşinin oturduğu evi daha önce 2 defa yaktığını da söyledi.

Taşkesiği Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıkaya da eve geldiğinde kokudan giremediğini anlatarak, şöyle dedi:

"Hemen jandarmaya haber verdim, onlar geldi. Adem'in psikolojik sorunları vardı. Onu belediyede işe yerleştirdim ama durmadı, geldi. Daha önceden annesiyle birlikte yaşıyorlardı. Annesini dövdüğü için Konya'ya gitti. Adem Şevik'in herhangi bir işi yoktu. Ormanda defne, keçiboynuzu toplar satardı."

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