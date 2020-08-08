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Aydın'da kayıp Özlem'in babasından feryat: Yerin dibine de girse onu bulacağım

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da ahıra gideceğini söyleyip kayıplara karışan Özlem'den 5 gündür haber yok. Acılı baba gözyaşları içerisinde evladının bulunmasını isteyerek 'Diken üstünde yaşıyorum. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum' dedi.

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Karpuzlu ilçesinin Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilikle geçimini sağlayan Kuru ailesinin 5 çocuğundan Özlem Kuru (17), 3 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında inekleri sağacağını söyleyerek, evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti.

Aradan uzun süre geçmesine rağmen kızı dönmeyince Ercan Kuru, baktığı ahırda kızını göremedi. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kızına ulaşamayan Ercan Kuru, bir gün sonra jandarmaya gidip kayıp başvurusunda bulundu. Video çekerek yardım çağrısında bulunan Ercan Kuru, 5 günden beri haber alamadığı kızının bir an önce bulunmasını istedi.

"5 gündür uyku uyumadım aç susuz hayatta kalmaya çalışıyorum"

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Ercan Kuru, "Özlem, adeta sır oldu. 5 gündür aramadığımız yer kalmadı. Yerin dibine de girse onu bulacağım. Bu savaşa devam edeceğim. Biz anne baba olarak bu günleri yaşamak zorunda değiliz. Kızım çık ortaya seni bekliyorum. En kısa zamanda bulunmasını ve geri dönmesini istiyorum. Diken üstünde yaşıyorum. Öldü mü kaldı mı, sağ mı onu da bilmiyoruz. Bizim günahımız neydi. Onu gören veya yerini bilen bir vatandaş olarak görevini yerine getirerek bize haber versin. 5 gündür uyku uyumadım. Aç susuz hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayatımız alt üst oldu. Bu insanlarda nasıl vicdan var kızım daha 17 yaşında nasıl rahat uyuyorsunuz. Anneyi babayı hiç düşünmüyor musunuz? Kaçtı mı, kaçırıldı mı onu da bilmiyoruz. Kızım ortaya çık veya bize bir ışık yolla. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" dedi.

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