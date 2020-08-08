Mersin'de DMD kas hastası Harun'un edebiyat ve Galatasaray aşkı

Kitabını zorluklara rağmen yazmayı başardı

Çok zor bir hayattan geldiğini anlatan Tınas, "Kolay değildi yaşadıklarım. Hayatımı yazdığım ‘Ben De Varım' kitabımı yazarken yaşadığım o kadar çok problem vardı ki moralim bozuldu. Çok zor yazdığımı söyleyebilirim. Ailem bu konuda çok yardımcı oldu. Özellikle en büyük yardımcım annem oldu. Babam ve kardeşlerim de yardımcım oldu. Kitabıma beklentimin çok üzerinde iyi tepkiler aldım. İnsanlar hayretle bakıyor. Çünkü ben oturur vaziyette yazı yazamıyorum. Kitabımı bir DMD kas hastası olarak, bilgisayarda, yatar bir pozisyonda, sağ elimin hafif hareket eden baş, işaret ve orta parmaklarıyla mouse ile optik klavyeden yardım alarak yazdım" diye konuştu.