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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu son rakamları değerlendirdi: İpin ucu kaçıyor

Sağlık Bakanlığı son koronavirüs verilerini değerlendiren Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 'İpin ucunun kaçtığını ya da kaçmak üzere olduğunu' söyledi.

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"Bu nedenle aklımızı başımıza almaktan, işi sıkı tutup önlemlere harfiyen ve eksiksiz uymaktan başka çaremiz yoktur." diyen Prof. Müftüoğlu, "Aksi takdirde bilelim ki turpun büyüğü heybede bizi bekliyor" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu 'İpin ucu kaçıyor mu' başlıklı yazısında, "Başlıktaki soruyu yanıtlamak pek kolay değil ama günlük vaka rakamlarına bakıldığında ipin ucunu kaçırmak üzere olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. 

"Son rakamlara bakılırsa işimiz biraz zor"

Önlemlere harfiyen uymaktan başka çare olmadığını belirten Müftüoğlu şu ifadeleri kullandı: 

Daha önce de yazdım, pandemi ipinin iki ucu var. Uçlardan birini “sağlık”, diğerini “ekonomi” oluşturuyor. Son rakamlara bakılırsa işimiz biraz zor. Baştan beri çok sıkı tuttuğumuz ipin iki ucunu da ya kaçırdık ya da kaçırmak üzereyiz. İşte bu nedenle aklımızı başımıza almaktan, işi sıkı tutup önlemlere harfiyen ve eksiksiz uymaktan başka çaremiz yoktur. Aksi takdirde bilelim ki turpun büyüğü heybede bizi bekliyor.

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