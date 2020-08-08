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Omar Elabdellaoui: Galatasaray'la anlaştım geliyorum

Galatasaray Mariano'nun yerine transfer ettiği Omar Elabdellaoui, "Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim." dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Olympiakos'un sağ beki Omar Elabdellaoui'le de her konuda anlaşmaya vardı.

İstanbul'a geliyor 

Yunan ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından kulübüyle olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

1 milyon euro alacak 

3 senelik anlaşma yapılan Norveçli futbolcuya yıllık 1 milyon euro verileceği belirtildi.

Galatasaray'a transferini doğrulayan Elabdellaoui, "Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

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