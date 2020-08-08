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Afyonkarahisar'da eski eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kişiyi katletti

Demirören Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da Ömer Bozbay, Ş.K. isimli şahıs tarafından 3 el ateşle öldürüldü. Yakalanan zanlı, daha önce aralarında husumet olduğu Bozbay'ı eski eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti.

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Olay, Çay ilçesine bağlı Bulanık köyünde önceki gece meydana geldi. TIR sürücüsü Ömer Bozbay, aracını köy meydanına park etmek istedi. Bu sırada aracın yanına yaklaşan bir kişi, Bozbay'a tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ömer Bozbay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, kısa sürede cinayetin Ş.K. tarafından işlendiğini belirledi. Yakalanarak, gözaltına alınan Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Ş.K.'nin Bulanık köyüne 3 kilometre uzaklıktaki Kılıçyaka köyünde yaşadığı, ifadesinde daha önceden husumetli olduğu Ömer Bozbay'ı boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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