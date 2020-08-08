İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Kediler Günü'nü kutladı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Kediler Günü'nü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.Abone ol
Vali Ali Yerlikaya, ailelerinin neferi olan 'Sarı'yı da Dünya Kediler Günü'nde unutmadı. Yerlikaya, 'Sarı'yı paylaşarak 'Bugün senin günün! Hadi gönlünce gez eğlen...' notunu düştü.
Ali Yerlikaya'nın yaptığı o paylaşım şöyle:
“Kedi olmak başlı başına zor...” diye serzeniş yapma! 😉🐈— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 8, 2020
Bugün, senin günün!
Hadi gönlünce gez, eğlen... 🐾
Ailemizin neferi “Sarı” ve tüm can dostların #DünyaKedilerGünü kutlu olsun.🐱 pic.twitter.com/XnSFJkH6Hs
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