BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Kediler Günü'nü kutladı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Kediler Günü'nü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Abone ol

Vali Ali Yerlikaya, ailelerinin neferi olan 'Sarı'yı da Dünya Kediler Günü'nde unutmadı. Yerlikaya, 'Sarı'yı paylaşarak 'Bugün senin günün! Hadi gönlünce gez eğlen...' notunu düştü.

Ali Yerlikaya'nın yaptığı o paylaşım şöyle:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İbre tersine döner mi? Tavan yapan altın ve dolar için uzmanlardan çarpıcı uyarı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Nurettin Canikli: Faiz oranları düşürülmemiş olsaydı Türkiye ekonomisi çökerdi
Muharrem İnce konuştu: Beştepe'ye giden CHP'linin kim olduğunu biliyorum
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu son rakamları değerlendirdi: İpin ucu kaçıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı ilkokul öğrencilerine iki yeni çalışma seti
Eski rektör Okudan'a 'yüzlerce hayali ameliyat' soruşturması!
Bakan Fahrettin Koca paylaştı: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?
ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar! Çift tazminat alabilirsiniz
Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe ile yollarını ayırdı
Belarus Devlet Başkanı: Koronayı bana kasıtlı olarak bulaştırdılar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübnan’a ziyaret
Adıyaman’da 50 adres karantina altına alındı
Konya'da merak edip duvar deliğinden bakan Arda gözlerinden oldu
Yorumlar