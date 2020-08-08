İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Kediler Günü'nü kutladı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Kediler Günü'nü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Vali Ali Yerlikaya, ailelerinin neferi olan 'Sarı'yı da Dünya Kediler Günü'nde unutmadı. Yerlikaya, 'Sarı'yı paylaşarak 'Bugün senin günün! Hadi gönlünce gez eğlen...' notunu düştü.

Ali Yerlikaya'nın yaptığı o paylaşım şöyle: