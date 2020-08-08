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Kamu bankalarında 11 milyar dolar eşiği geçildi! Ekonomist Dr. Kubilay açıkladı

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, döviz açık pozisyonları yasal sınırları aşan kamu bankalarıyla ilgili son verileri paylaştı. 11 milyar dolar eşiği geçildi.

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Kubilay'ın aktardığı verilere göre kamu bankalarının döviz açık pozisyonu 30 Temmuz haftasında yükselerek 11 milyar doları geçti. Açık pozisyonun özkayankalara oranı ise yüzde 34.21’e ulaştı.

Mevzuat bu oranın yüzde 20’nin altında olmasını öngörüyor. Bankalar yılda altı defa bu limiti 2 hafta süreyle aşabiliyor.

Uzmanlar, dolar kurunu frenlemek için yapılan satışların açığı büyüttüğünü, kur artışıyla birlikte kamu bankalarının açık kaynaklı zarara uğradığını belirtiyor.

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