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Max Kruse'den gece yaşamı çıkışı: Berlin'e futbol oynamaya geldim

Kariyerine Union Berlin'de devam eden Max Kruse, Almanya'da tanıtım toplantısına katıldı. Her dönem iyi futbol sergilemeye çalıştığını dile getiren Kruse 'Gece yaşamı için Berlin’de değilim, futbol oynamaya geldim' ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra Almanya’da başkent temsilcisi Union Berlin’e transfer olan Max Kruse, dün sabah sağlık kontrolünden geçti.

Deneyimli futbolcu ardından yeni kulübü tarafından kendisi için düzenlenen toplantıya katıldı. Kruse, tanıtım toplantısına motosikletle geldi.

Max Kruse toplantıda şu ifadelere yer verdi:

"Beni tanıyanlar bilir; bir karar verdim mi onun için yüzde 100 varım demektir. Her dönem iyi futbol sergilemeye çalıştım, bunu Union Berlin’de de göstermeye çalışacağım. Union Berlin, gelecek sezonda ligde kalma başarısını gösterecektir, buna inanmasam burada olmazdım. Ben de bunun için çalışacağım" 

Bir soru üzerine ise tecrübeli futbolcu, “Gece yaşamı için Berlin’de değilim, futbol oynamaya geldim” dedi.

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