Adıyaman’da 50 adres karantina altına alındı

ADIYAMAN'da 56 kişinin Covid-19 pozitif çıkmasıyla 50 adreste karantina uygulaması başlatıldı.Abone ol
Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, Adıyaman’daki korona virüs testi pozitif çıkan 56 kişi nedeniyle 50 adresin karantina altına alınması yönünde kara verdi.
Adıyaman merkezde Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Karapınar, Kayalık, Mehmet Akif, Siteler, Sıratut, Turgut Reis, Siteler, Yenimahalle, Altınşehir, Barbaros Hayrettin ve Kayalık Mahallelerindeki adresler karantina altına alındı.
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