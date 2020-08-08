Altında ibre tersine döner mi? Altın ve dolar için uzmanlardan çarpıcı uyarı!
Rekor kıran altın ve dolar için piyasa uzmanlarından çok çarpıcı uyarılar geldi. Altın ve dolarda ibre tersine döner mi? İşte uzmanların bu kritik soruya ilişkin yorumları ve iki yatırım aracının geleceğine yönelik dikkat çeken öngörüler...
Vatandaş, tarihi rekora doymayan altın ve Merkez Bankası'nın son hamlesine rağmen ateşi düşmeyen doların geleceğine ilişkin senaryoları merak ediyor. Altın ve döviz fiyatlarında kısa sürede yaşanan bu ani yükselişin ardından, küçük yatırımcıların da bu alanlara yöneldiği, hatta kredi çekerek altın ve döviz alıyor. Ancak uzmanlar “İbre tersine döndüğünde yatırımcılar zarar etme ihtimallerini de göz önüne almalı. Özellikle bir yatırım aracı olarak kullanılan altının tarihine de bakılınca spekülasyona açık olduğu net görülecektir” uyarısını yapıyor.
Son dönemlerde altın fiyatlarından ciddi yükselişler yaşanıyor. Altının ons fiyatı 2.000 dolar seviyesini aşarak rekor kırarken, gram altın fiyatları da rekor tazeleyerek 480 TL seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar da yaşanan bu yükselişin ardından altın konusunda vatandaşları uyarıyor.
Altın spekülasyona açık
Türkiye’de tasarruflarını yatıran ve hatta duyumlar üzerine kredi çekerek altına yatırım yapanların dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, “Çünkü bir anda ellerindeki varlıklardan olma ihtimalleri var.
"Güvenli liman algısı olan altının bir yatırım aracı olarak spekülasyona açık olduğunu tarihine bakınca da görmek mümkün. Diğer yatırım araçlardan farklı olarak, altının değeri ülke ekonomilerine katkısına bağlı değil. İnsanların yaşamak için konuta, arabalarını sürmek için benzine yani petrole ihtiyacı var ve hisse senetlerinin değeri temsil edilen şirketlerin katkılarına dayanıyor” diyor.