Altında ibre tersine döner mi? Altın ve dolar için uzmanlardan çarpıcı uyarı!

Vatandaş, tarihi rekora doymayan altın ve Merkez Bankası'nın son hamlesine rağmen ateşi düşmeyen doların geleceğine ilişkin senaryoları merak ediyor. Altın ve döviz fiyatlarında kısa sürede yaşanan bu ani yükselişin ardından, küçük yatırımcıların da bu alanlara yöneldiği, hatta kredi çekerek altın ve döviz alıyor. Ancak uzmanlar “İbre tersine döndüğünde yatırımcılar zarar etme ihtimallerini de göz önüne almalı. Özellikle bir yatırım aracı olarak kullanılan altının tarihine de bakılınca spekülasyona açık olduğu net görülecektir” uyarısını yapıyor.