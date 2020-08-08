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Belarus Devlet Başkanı: Koronayı bana kasıtlı olarak bulaştırdılar

Koronavirüse yakalanan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, virüsün kendisine kasıtlı olarak bulaştırıldığını açıkladı.

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Hastalığı belirtisiz olarak atlatan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukraynalı gazeteci Dmitriy Gordon'a röportajında, virüsün ona kasıtlı olarak bulaştırıldığını kaydederek, "Hastalandığımı bilmiyordum ve hatta aklımın ucundan bile geçemezdi, çünkü sürekli koşuşturmaca içindeyim" ifadesini kullandı.

"Soruşturma yargıçları yerini burada doktorlar aldı"

Sputnik'in aktardığına göre; Ülkesinin hiçbir zaman koronavirüsün varlığını reddetmediğini ve en başından itibaren salgına "büyük dikkatle" yaklaştıklarını dile getiren Lukaşenko, Kovid-19'a karşı mücadeleye "soruşturma" gibi yaklaştığını belirterek, "Soruşturma yargıçları yerini burada doktorlar aldı" dedi.

Belarus lideri geçene temmuz ayında Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını duyurmuştu.

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