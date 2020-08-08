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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübnan’a ziyaret

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, patlamanın yaşandığı Beyrut’a destek ziyaretinde bulundu.

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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 154 kişi hayatını kaybetmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la Baabda Sarayı'nda görüşme gerçekleştirildi.

Basın mensuplarına görüşmeyle ilişkin açıklama yapan Oktay, "Lübnan halkına başlığı dilemek için buradayız. Tıbbi malzeme ve gıda yardımlarımız devam edecek. Türkiye olarak her türlü yardıma hazır olduğumuzu ilettik. Lübnan halkına başsağlığı dilemek için buradayız. Cumhurbaşkanımızın yardım teklifini ilettik. Tıbbi malzeme ve gıda yardımlarımız devam edecek. Mersin Limanı yaraların sarılması için kullanılacak. Türkiye'nin hava ambulansları Lübnan'ın hizmetinde" ifadelerini kullandı.

Türkiye, patlamayla sarsılan Lübnan'a yardım eli uzatan ülkelerden. Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla Lübnan'a teslim edilmişti. Öte yandan Türk ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerine de destek veriyor.

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