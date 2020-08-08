Spor spikeri Melih Şendil'den cinsiyetçi sözler: Kadınlar futbolda olmamalı

Spor spikeri Melih Şendil'in Real Madrid ve Manchester City maçı sonrası yaptığı "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" yorumu tepki çekti.

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Melih Şendil, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid ile Manchester City'nin oynadığı karşılaşmada, Real Madrid'in pembe formasını eleştirdi.

"Kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor..."

Şendil, futbolun yanı sıra basketbolun da erkek oyunu olduğunu savunarak, şunları söyledi: Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu.

Twitter'de çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Melih Şendil'in kullandığı ifadeleri eleştirdi.