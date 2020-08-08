Son dakika Ticaret Bakanlığı'ndan 76 şirkete 216 milyon ceza

Ticaret Bakanlığı'dan son dakika bazı şirketlere ceza yağdı. Bakanlık, mesafeli yöntemle satış yapan 76 şirket nezdinde Bakanlığımızca yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 216 milyon 68 bin 467 TL idari para cezası verilirken, 2020 yılının ilk 7 ayında 8 firma hakkında 6 milyon 255 bin 538 TL tutarında ceza uyguladı.

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Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanlığı'ndan 76 şirkete 216 milyon ceza kesildi.

Bakanlıktan yapılana açıklamada, 'mesafeli yöntemle satış yapan 76 şirket nezdinde Bakanlığımızca yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 216 milyon 68 bin 467 TL idari para cezası verilirken, 2020 yılının ilk 7 ayında 8 firma hakkında 6 milyon 255 bin 538 TL tutarında ceza uyguladı.' denildi.