BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  GÜNCEL

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

MSB, ''Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.'' açıklamasında bulundu.

Abone ol

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hürriyet yazarına 'mafya' tepkisi
Son dakika Ticaret Bakanlığı'ndan 76 şirkete 216 milyon ceza
Omar Elabdellaoui: Galatasaray'la anlaştım geliyorum
Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar! Çift tazminat alabilirsiniz
Nurettin Canikli: Faiz oranları düşürülmemiş olsaydı Türkiye ekonomisi çökerdi
Muharrem İnce konuştu: Beştepe'ye giden CHP'linin kim olduğunu biliyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızdan edindiğim tecrübeyi paylaşmak istiyorum
Türkiye’den Lübnan’a yardım seferberliği
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Daha birçok iş yapılacak
Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov işbaşı yaptı
Otobüste darp edillen kız kardeşler: Evimizi taramakla tehdit etti
Konya'da merak edip duvar deliğinden bakan Arda gözlerinden oldu
Yorumlar