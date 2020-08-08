İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hürriyet yazarına 'mafya' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet yazarı Savaş Özbey'in “Alaçatı mafyaya nasıl teslim oldu?” başlıklı yazısına tepki gösterdi. Özbey'in yazısının 'bazı işletmelerin sponsorlu' ile yazıldığını iddia eden Soylu, "Bizim bakışımızda, Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür" dedi.

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İzmir’in Çeşme ilçesi ile Alaçatı mahallesinde silahlı grupların çoğaldığını ve işletmeleri tehdit ettiğini anlatanya Soylu, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Bir takım ricalarla sponsorlu yazılar dönemi bittiğini düşünmüştüm"

“Son yaptığımız operasyonlarda salgın tedbirlerine ısrarla uymadığı için, kapatılan bazı işletmelerin sponsorluğuyla kaleme alınan bir yazıyı üzülerek okudum” diyen Soylu devamında da, "Orada kökleşmeye çalışan mafya bozuntuları defalarca itibarsızlaştırılarak dersini aldı... Hatta Çeşme'li dostlarım, bu kadar çok polis uygulaması yapmayın diye bir çok kez beni aradılar... Bizim bakışımızda, Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür. Bir takım ricalarla sponsorlu yazılar dönemi bittiğini düşünmüştüm... Yanılmışım..." ifadelerini kullandı.