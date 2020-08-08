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Turizm cenneti Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı!

Koronavirüste normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatilciler Bozcaada'ya akın etmeye başladı. Görüntüler endişe yaratırken esnaf ise durumdan memnun.

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da bu hafa sonu önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşanıyor.  Kalabalık nedeniyle feribot seferleri saatsiz olarak, doldur-boşalt sistemiyle gece geç saatlere kadar sürdü.

Tatilci yoğunluğu

Koronavirüs nedeniyle sezona geç başlayan ada esnafı ekonomik anlamda mutlu olsa da yaşanan yoğunluk bölge halkını tedirgin etti. Özellikle bugün yaşanan tatilci yoğunluğu, önceki yıllarda yaşanan kalabalığı aratmadı.

Doldu taştı

Bozcaada'da plajlar, sokaklar, restoranlar, çay bahçeleri hafta sonu doldu taştı. Ortalama yatak sayısı 4 bin olan ada, bu sayının çok üzerinde tatilciyi ağırlıyor.

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