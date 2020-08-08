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Juventus faturayı Maurizio Sarri'ye kesti!

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Juventus'ta, bedeli teknik direktör Maurizio Sarri ödedi. İtalyan ekibi, tecrübeli çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta, Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan hayal kırıklığının bedeli teknik direktör Maurizio Sarri'ye patladı. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamla yollarını ayırdığını duyurdu.

Milli futbolcu Merih Demiral ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo gibi isimlerin formasını giydiği Juventus, Devler Ligi son 16 turunda Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a dün elenmişti.

Sarri'nin yerine teknik direktör araştırmalarının başladığı da aktarıldı. 61 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, kariyerinde Hellas Verona, Empoli, Napoli ve Chelsea gibi takımlarda da görev almıştı.

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