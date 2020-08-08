BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  YEREL

Arnavutköy'de intihar mesajı atıp yaşamına son verdi

İhlas Haber Ajansı

ARNAVUTKÖY'de arkadaşlarına intihar edeceğini duyuran S.D., denize atlayarak canına kıydı.

Abone ol

Olay, dün gece saat 23.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaburun sahiline giden 23 yaşındaki S.D arkadaşlarına intihar edeceğine ilişkin mesaj attı.

Arkadaşlarına mesaj atan genç, bir süre sonra denize atlayarak intihar etti. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrasında cansız bedenine ulaşılan S.D'nin intiharı ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Küçükçekmece'de tartıştığı ailesine eşya fırlatırken balkondan böyle düştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Bizi bölmek parçalamak isteyecekler
Sakarya'da korkunç olay! Ayrıldığı nişanlısının başkasıyla nişanlandığını öğrenince...
Spor spikeri Melih Şendil'den cinsiyetçi sözler: Kadınlar futbolda olmamalı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hürriyet yazarına 'mafya' tepkisi
Son dakika Ticaret Bakanlığı'ndan 76 şirkete 216 milyon ceza
Omar Elabdellaoui: Galatasaray'la anlaştım geliyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Turizm cenneti Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı!
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızdan edindiğim tecrübeyi paylaşmak istiyorum
Türkiye’den Lübnan’a yardım seferberliği
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Daha birçok iş yapılacak
TEM otoyolunda feci kaza! Bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi
Yorumlar 1 yorum