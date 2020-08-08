Arnavutköy'de intihar mesajı atıp yaşamına son verdi

ARNAVUTKÖY'de arkadaşlarına intihar edeceğini duyuran S.D., denize atlayarak canına kıydı.

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Olay, dün gece saat 23.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaburun sahiline giden 23 yaşındaki S.D arkadaşlarına intihar edeceğine ilişkin mesaj attı.

Arkadaşlarına mesaj atan genç, bir süre sonra denize atlayarak intihar etti. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrasında cansız bedenine ulaşılan S.D'nin intiharı ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.