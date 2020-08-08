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Tatili ucuza getirelim diyen aile Antalya'da ilk saatte soyuldu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'daki yakınının yanına Konya'dan tatil için gelen aile hırsızlık mağduru oldu. Araçlarını park ettikten sonra denize giden aile döndüğünde otomobil camının kırık olduğunu gördü. Hırsız veya hırsızlar araçtaki 1200 lira ve çeyrek altın bulunan çantayı çalarak kayıplara karıştı.

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Hırsızlık olayı, Konyaaltı Sahili'ndeki Antalya Yaşam Parkı'nda yaşandı. Konya'dan eşi ve oğluyla bir yakının yanına tatile gelen Murat Levent, 38 YV 386 plakalı otomobilini park edip, denize girmek için sahile gitti.

Bir süre sonra otomobile dönen Levent, sol arka camının kırılıp, bagajdaki, içinde 1200 lira ile çeyrek altın bulunan çantanın olmadığını fark etti. Levent, hemen polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen polis, çalışma başlattı.

"Tatili ucuza getirmek istiyorduk.."

Olaydan bir saat önce Konya'dan Antalya'ya geldiklerini belirten Murat Levent, "Arabayı park ettikten sonra, sahile gidip, geldim. Camın kırık olduğunu fark edince soyulduğumu anladım.  Hemen polisi aradım. Tatili ucuza getirmek istiyorduk, hırsız mağduru olduk" dedi.

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