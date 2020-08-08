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Somali'de patlama: Çok sayıda ölü var

SOMALİnin başkenti Mogadişu’da bombalı araçla saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.

Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin, başkent Mogadişu’daki Warta-Nabadda bölgesinde yeni açılan stadyum yakınlarında bulunan bir askeri üssün kapısında bomba yüklü bir aracın patlatıldığını bildirdi.

8 asker öldü

Hüseyin, patlamada 8 askerin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını belirtirken, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı. 

Polis bölgeye güvenlik şeridi çekerken, olay yerine ambulanslar sevk edildi.

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