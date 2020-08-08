Somali'de patlama: Çok sayıda ölü var

SOMALİnin başkenti Mogadişu’da bombalı araçla saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.
Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin, başkent Mogadişu’daki Warta-Nabadda bölgesinde yeni açılan stadyum yakınlarında bulunan bir askeri üssün kapısında bomba yüklü bir aracın patlatıldığını bildirdi.
8 asker öldü
Hüseyin, patlamada 8 askerin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını belirtirken, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.
Polis bölgeye güvenlik şeridi çekerken, olay yerine ambulanslar sevk edildi.