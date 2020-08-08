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Olympiakos'ta Kostas Papanikolaou koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı

Olympiakos'ta Yunan basketbolcu Kostas Papanikolaou'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Olympiakos'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu Kostas Papanikolaou'nun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan Papanikolaou'nun hiçbir belirti göstermediği, evinde karantinada olacağı belirtildi. Yunan basketbolcunun durumunun sağlık ekiplerince takip edildiği de ifade edildi.

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