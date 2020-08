Olympiakos'ta Kostas Papanikolaou koronavirüse yakalandı

Olympiakos'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu Kostas Papanikolaou'nun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan Papanikolaou'nun hiçbir belirti göstermediği, evinde karantinada olacağı belirtildi. Yunan basketbolcunun durumunun sağlık ekiplerince takip edildiği de ifade edildi.

In consideration of the pre season preparation beginning, Kostas Papanikolaou was tested for COVID-19 and was found positive to the virus.



