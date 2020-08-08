Türkiye'nin gizli denizi! Elazığ'daki Hazar Gölü göreni şaşırtıyor
Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü Akdeniz ve Ege sahillerindeki plajlara sahip. Türkiye'nin gizli denizi muhteşem ortamıyla büyülüyor.
ELAZIĞ Sivrice'de halk arasında "Doğu'nun gizli denizi" olarak adlandırılan Hazar Gölü, Ege ve Akdeniz'de rastlanacak bir plaj keyfi sunuyor. Gölün kenarındaki eşsiz manzara ve doğal güzellikleri ile 'Türkiye'nin gizli denizi' bölge halkının keyif alanı oluyor.
Şehrin güneydoğusunda, kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, halk arasında "Doğu'nun gizli denizi" olarak adlandırılan tektonik göl, eşsiz manzarası, doğal güzellikleri, turistik tesisleri ile bölgedeki vatandaşların gözde tatil mekanı.
Hazarbaba ve Mastar Dağları arasındaki 56 kilometrelik kıyı şeridinde yer alan plajı, yazlıkları, dinlenme tesisleri ile yaz aylarında bölgedeki vatandaşların serinlemek ve dinlenmek için tercih ettiği Hazar Gölü, ziyaretçilerine deniz seviyesinden 1250 metre yükseklikte çeşitli su aktiviteleri, spor, kamp ve yürüyüş yapma imkanı da sunuyor.
Gün içerisinde güneş ışınlarının açısına göre mavi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen göl, tatilcilere görsel şölen sunarken, eşsiz manzarasıyla da büyülüyor.