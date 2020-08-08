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Avrupa Birliği bu kez de şaşırtmadı! Türkiye'ye sınırları yine açmadı

Avrupa Birliği, her 15 günde bir yenilenen "güvenli ülkeler listesinde" Türkiye'ye yine yer vermeyerek şaşırtmayan bir karara imza attı.

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Dünyada yüzbinlerce ölüme neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB), seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi.

Kademeli olarak açacak

Daha önce seyahatin izin verildiği Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın çıkarıldığı yeni listeye göre; Mart ayında kapatılan Avrupa Birliği'nin sınırları; Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay gibi ülkelere kademeli olarak açılacak.

Türkiye kararı

'Güvenli ülkeler listesi'ni açıklayan Avrupa Birliği; Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ'a uyguladığı seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Söz konusu liste, ülkelerdeki koronavirüs durumuna göre tekrar güncellenecek.

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