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TOGG CEO'su Karakaş açıkladı! Yerli otomobile teklif yağıyor

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Üretim yaklaştıkça işbirliği talepleri artıyor. 10 küresel firmayla gizlilik anlaşması yaptık” dedi.

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Türkiye yıllardır beklediği yerli otomobiline kısa bir zaman sonra kavuşacak. Yerli otomobilin seri üretimine kısa bir zaman kala TOGG küresel şirketlerin radarına girdi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, üretim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte kendilerine yoğun işbirliği teklifleri geldiğini söyledi.

10 küresel firmayla imzalar atıldı

TOGG CEO'su Karakaş, 10 küresel firmayla gizlilik anlaşması imzaladıklarını belirterek işbirliği tekliflerinin TOGG ve Türkiye için önemli değerler olduğunu söyledi. Karakaş, "TOGG'u dünya küresel oyuncular sınıfında önemli bir noktada gördükleri için gizlilik anlaşmaları yapıyorlar" dedi

İsmi TOGG

Karakaş, Türkiye'nin otomobilinin isminin de belli olduğunu açıkladı. Karakaş yaptıkları araştırmalar sonrası TOGG'un marka endeksinin yüzde 73'e çıktığını belirterek yola TOGG markasıyla devam etmeye karar verdiklerini söyledi.

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