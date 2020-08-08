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Slogan atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi

Hindistan'ın Racastan eyaletinde, Başbakan Narendra Modi için "çok yaşa" sloganı atmayı reddeden Müslüman şoför, 2 kişi tarafından dövüldü. Kachava'nın şikayeti üzerine polis, 35 yaşındaki iki zanlıyı gözaltına aldı.

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Hindistan'da Indian Express gazetesindeki habere göre, Sikar şehrinde "rikşa" (taksi) olarak kullanılan 3 tekerlekli triportör şoförlüğü yapan 52 yaşındaki Gaffar Ahmed Kachava, bir köyde iki kişi tarafından durdurularak "Modi çok yaşa" ve "Jai Shri Ram" (Tanrı Ram'a selam olsun)" gibi Hinduizm'e ait çeşitli sloganlar atmaya zorlandı. Kachava, yaptığı açıklamada, "Slogan atmayı reddettiğimde sakalımı çektiler, bana tekme ve yumruk attılar. 2-3 dişim kırıldı. Benden Pakistan'a gitmemi istediler" dedi.

Sosyal medyadan tepki yağdı
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Müslüman şoför hastaneye kaldırıldı. Kachava'nın şikayeti üzerine polis, 35 yaşındaki iki zanlıyı gözaltına aldı. Sosyal medyada, aralarında siyasetçi ve gazetecilerin bulunduğu binlerce kişi, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Müslümanlar sık sık şiddete maruz kalıyor
Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin son yıllarda arttığı Hindistan'da çok sayıda benzer olay yaşanıyor. 31 Temmuz'da Hindistan'ın Gurgaon şehrinde aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla Müslüman bir genç linç edilmişti. Hindistan'da geçen sene haziranda Tabrez Ensari adındaki Müslüman gencin öldürülmesi, ülkede Müslümanlara yönelik şiddet tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti. Direğe bağlanarak 12 saat boyunca dövülen Ensari, olaydan 4 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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