BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  BEŞİKTAŞ

Necip Uysal'ın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş Kulübü, 2.5 milyon liralık alacağından vazgeçen Necip Uysal'ın kontratını 2023 yılına kadar uzattı.

Abone ol

Beşiktaş, iç transferde ilk olarak Necip Uysal'la sözleşme yeniledi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren siyah-beyazlı kulüpte, 2.5 milyon liralık alacağından vazgeçen 29 yaşındaki futbolcunun kontratı 3 yıl uzatıldı.

2009'dan beri Beşiktaş'ta
Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2009 yılından bu yana A takımda forma giyen tecrübeli oyuncu, şu ana kadar çıktığı 328 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Taraftarlar tepkili
Öte yandan Necip'in 2023 yılına kadar takımda kalacak olması, bazı taraftarları kızdırdı.

Sosyal medyada yorum yapan futbolseverler, Uysal'ın Beşiktaş'ta top oynayacak seviyede olmadığını belirten paylaşımlarda bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın ardından Türkiye’den yeni hamle!
Bakan Çavuşoğlu’ndan vatandaşlık açıklaması
Pamukkale Üniversitesi ilanında kriterleri karşılayan tek kişi rektörün eşi oldu
DEVA'dan dolar/TL'nin istikrar kazanması için 10 politika önerisi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Bizi bölmek parçalamak isteyecekler
Sakarya'da korkunç olay! Ayrıldığı nişanlısının başkasıyla nişanlandığını öğrenince...
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de isyan ettiren olay! Koronavirüs tedavisi gören yaşlı hastayı terk ettiler
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
TOGG CEO'su Karakaş açıkladı! Yerli otomobile teklif yağıyor
Mavi ışık ciddi risk içeriyor! Onkoloji uzmanı uyardı, aman dikkat
İzmir'de heyecanlandıran buluş! Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu
Emir Elidemir yaşı kaç Masterchef Emir kimdir nereli sevgilisi var mı?
Yorumlar 1 yorum