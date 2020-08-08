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Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınadılar

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid ve Manchester City arasındaki maçın ardından ünlü spor spikeri Melih Şendil'in "Kadınlar futbolda olmamalı" yorumuna yayıncı kuruluştan kınama geldi.

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Süper Lig ve UEFA turnuvalarının yayıncısı beIN SPORTS, spiker Melih Şendil'in kadınların spordaki yeriyle ilgili yaptığı yorumları kınadı. Açıklamada, "Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi" ifadeleri kullanıldı.

"Melih Şendil'in yaptığı yorumu kınıyoruz"
Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, "beIN SPORTS olarak, dün akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hemen ardından yayınladığımız "Maç Sonu" programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz. Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi. Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Ne demişti?
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid ve Manchester City arasındaki maçın ardından ünlü spor spikeri Melih Şendil'in yorumları gündeme oturmuştu. Cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle tepki toplayan deneyimli isim, Real Madrid'in pembe formasını eleştirmiş ve "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" demişti.

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