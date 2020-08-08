Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile veda ettiği Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi, Medipol Başakşehir oldu.

Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Başakşehir'den yapılan açıklama

Medipol Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım'ın transferiyle ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Kulübümüz, Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."