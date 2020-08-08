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Bakan Çavuşoğlu’ndan vatandaşlık açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut Limanı civarında toplanan halka seslendi. Fuat Oktay, Lübnan halkına destek mesajı verirken Bakan Çavuşoğlu, "Ben Türkmen'im diyen tüm soydaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Lübnan’ın başkenti Beyrut’a beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ziyareti ile ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Oktay, “Beyrut Limanı'nın tekrar ayağa kaldırılmasına kadar Mersin Limanı'mızın Lübnan’ın hizmetinde olacağını ifade ettik” dedi. Ayrıca bölgede incelemelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, ''Ben Türküm Türkmenim deyip de vatandaşlığı olmayan vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu bize Cumhurbaşkanımızın talimatıdır.'' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bugün özellikle sizlerin yanında olduğumuzu göstermek için geldik. Sunni, Şii, Arap, Hristiyan gibi ayrım yapmıyoruz tüm Lübnan halkının yanındayız. Aynı zamanda Lübnan’da veya dünyanın neresinde olsun vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın yanındayız.

Ben Türküm Türkmenim deyip de vatandaşlığı olmayan vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz Bu bize Cumhurbaşkanımızın talimatıdır.

Bakan Çavuşoğlu: Ben Türkmen'im diyen herkese vatandaşlık verilecek

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