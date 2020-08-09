BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  SPOR

Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta Barcelona turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu rövanşları iki maçla tamamlandı.

İspanya'nın Barcelona ekibi, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Napoli'yi sahasında ağırladı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve iki kez penaltı noktasını gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 10. dakikada Clement Lenglet, 23. dakikada Lionel Messi ve 45+1. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in attığı gollerle 3-1 öne kapadı. Konuk takımın tek golünü 45+5. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne kaydetti.

İkinci yarıda skoru korumasını bilen ve sahadan 3-1 galip ayrılan Barcelona, adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

Gecenin diğer mücadelesinde ise Almanya'nın Bayern Münih takımı, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti.

Robert Lewandowski'nin 10. dakikadaki penaltı golüyle perdeyi açan Bayern Münih, 24. dakikada Ivan Perisic ile durumu 2-0 yaparken, 44. dakikada Tammy Abraham farkı bire indiren golü attı ve karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

76. dakikada Corentin Tolisso, 83. dakikada da Robert Lewandowski ile skor üretmeye devam eden Bayern Münih, sahadan 4-1 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.

"Devler Ligi"nde çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler şöyle:

12 Ağustos Çarşamba: Atalanta (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

13 Ağustos Perşembe: Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

14 Ağustos Cuma: Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

15 Ağustos Cumartesi: Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)

Portekiz'de devam edecek
Kovid-19 nedeniyle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final maçları Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak.

8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul, İzmir, Manisa ve Diyarbakır Tabip Odalarından Covid-19 uyarısı! 'Tablo vahim'
Trabzonspor, Anders Trondsen ve Plaza Castillo'yu KAP'a bildirdi
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Yeni genelge sonrası İstanbul'da dev korona denetimi!
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma
ÖNCEKİ HABERLER
Dolar neden yükseliyor? Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden TL için 10 maddelik çözüm paketi
Mardin'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Valilik duyurdu
Samsun'da kaçan aracı kovalayan Yunus polisi kazada şehit oldu
Trump'tan yeni Kovid-19 yardımlarına ilişkin 4 ayrı kararname
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Lise kayıtları ne zaman açıklanacak 2020 MEB lise kayıt tarihleri
Yorumlar