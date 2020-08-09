BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  GÜNCEL

Mardin'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Valilik duyurdu

MARDİN Valiliği, Mazıdağı ilçesi Konur mahallesi ile mezralarında ve Derik ilçesi Çayköy mahallesi, mezraları ile kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Abone ol

Mardin Valiliği yaptığı duyuruyla Mazıdağı ve Derik ilçelerindeki bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:

"5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30’dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile Mezralarında ve Derik ilçesi Çayköy Mahallesi, Mezraları ile Kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uymaları kendi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul, İzmir, Manisa ve Diyarbakır Tabip Odalarından Covid-19 uyarısı! 'Tablo vahim'
Trabzonspor, Anders Trondsen ve Plaza Castillo'yu KAP'a bildirdi
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Yeni genelge sonrası İstanbul'da dev korona denetimi!
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da kaçan aracı kovalayan Yunus polisi kazada şehit oldu
Trump'tan yeni Kovid-19 yardımlarına ilişkin 4 ayrı kararname
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlama olacak mı?
İzmir'de korkunç olay! Silahlı kavganın ortasında kalan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Okullar ne zaman açılıyor 2020-2021 eğitim takvimi gönderildi
Yorumlar