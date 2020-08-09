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DGS sınavı kaçta başlıyor 2020 DGS kaç saat sürecek?

Bugün yani 9 Ağustos pazar günü DGS sınavı yapılacak. 2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık fakültelere geçmek için öğrenciler DGS sınavına girecek. DGS sınavı saat 10.00'da başlayacak ve öğrencilere sayısal-sözel olmak üzere 120 soru sorulacak DGS sınavı 150 dakika sürecek.

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Binlerce öğrencinin gireceği DGS sınavı bugün saat 10.00'da başlayacak. 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin gireceği DGS toplam 150 dakika sürecek ve saat 10.00'dan sonra salonlara öğrenci alınmayacak. 

ÖSYM tarafından yayınlanan 2020-DGS kılavuzuna göre sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM’DEN DGS AÇIKLAMASI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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