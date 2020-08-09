Bill Gates koronavirüsün biteceği tarihi verdi! Zengin ülkeler detayı bomba

CNET'te yer alan habere göre Bill Gates, yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının zengin ülkelerde daha erken biteceğini ve 2021'in sonuna kadar aşı ile birlikte sorunun çözülebileceğini açıkladı.

Abone ol

Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates, aylardır etkisi devam eden koronavirüsle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CNET'te yer alan habere göre Gates, yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının zengin ülkelerde daha erken biteceğini ve 2021'in sonuna kadar aşı ile birlikte sorunun çözülebileceğini açıkladı. Ancak Gates'e göre dünyanın geri kalanı için ise koronavirüs ancak 2022 sonunda bitecek.

Gates, halihazırda devam eden aşı geliştirme çabalarında çok büyük bir baskı olduğunu, düzenleyicilerin aşıların güvenli ve verimli olduğunu bilmeden insanlara verilmesine izin verebileceğini söyledi. Gates, bu aşıların yan etkilerini kontrol etmek için 3. fazda muhtemelen üç ya da dört aya ihtiyaç olduğunu belirtti.

"İsraftan başka bir şey değil''

Diğer yandan Microsoft'un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın Eşbaşkanı Bill Gates, "sonuçların çok geç çıkması nedeniyle koronavirüs testlerinin çoğunun "israftan başka bir şey olmadığını" savundu.

''Para ödemek delilik"

CNBC Televizyonu'nda konuşan Gates, virüs taşıyan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çıkması gerektiğini söyledi, "Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik" dedi.

''Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz''

ABD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek "Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz. Ama henüz o noktada değiliz" diye konuştu. Giroir, ABD'deki koronavirüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4,27 gün olduğunu belirtti.