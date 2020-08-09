Galatasaray'dan Mensah için Kayserispor'a yeni teklif!

Galatasaray, Mensah'ın bonservisi ile transferi halinde Kayserispor’un Atletico Madrid’e ödemesi gereken yüzde 40’lık bonus maddesini ortadan kaldırmak için ‘satın alma opsiyonlu kiralama’ formülünü masaya sundu.

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Orta sahaya takviye yapmak isteyen G.Saray, Kayserisporlu Bernard Mensah’ın peşinde... Geçen sezon bu mevkide yer alan Mario Lemina’yı sık sık sakatlık sorunu yaşaması, Jean Michael Seri’yi ise yüksek maliyetinden dolayı istemeyen sarı kırmızılı ekip yeni sezon için yeni biri isim arıyor.

Hürriyet'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim, hem sistemine uyması hem de Türkiye’yi de yakından tanıması nedeniyle Mensah’ın alınmasını talep ederken, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile 3 kez görüşen idareciler yeni bir teklif sundular.

Kayseri'nin borcu bitmedi

G.Saray Kulübü, oyuncunun bonservisi ile transferi halinde Kayserispor’un Atletico Madrid’e ödemesi gereken yüzde 40’lık bonus maddesini ortadan kaldırmak için ‘satın alma opsiyonlu kiralama’ formülünü masaya sundu. Hali hazırda Mensah’ın eski kulübü Atletico Madrid’e 3.8 milyon Euro borcu olan ve bu tutarın yanı sıra yüzde 40’lık pay nedeni ile 1.5 milyon Euro da bonus ödemesi gereken, toplam 5.3 milyon Euro’luk maliyet nedeniyle sıkıntıda olan Kayserispor’a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.3 milyon Euro, satın alma opsiyonu olarak da 3.8 milyon Euro teklif edildi.

Bir oyuncu kiralık verilecek

Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile iki kulüp de Atletico’ya bonus ödemeyecek ve Galatasaray Mensah’ı kiralama bedeli ile kadrosuna katacak. Eğer G.Saray Mensah’ın bonservisini alırsa da Kayserispor, Atletico’ya olan borcundan kurtulacak. İki kulüp arasındaki transfer pazarlığı sürerken Galatasaray kiralama bedelinin yanı sıra Kayseri’ye aynı şekilde 1 yıllık kiralık olarak Emre Taşdemir veya renktaşının isteyeceği başka bir oyuncusunu da verecek. Sarı kırmızılılar bu formülle disiplin sorunları olduğu iddia edilen Mensah’ı da bu 1 yıllık kiralama döneminde de her bakımdan test etmiş olacak.

Haftaya kesinleşecek

Mensah Kayserispor’dan ayrılmak isterken Galatasaray Seri ve Lemina’ya göre yıllık maliyeti daha uygun olan başarılı futbolcunun işini bitirmek istiyor. Kayseri’den yıllık 1.1 milyon Euro garanti ücret alan Ganalı yıldızın transferinde önümüzdeki hafta somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.