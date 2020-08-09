AÖL sınav sonuçları açıklanıyor AÖL 2. dönem sonuç sorgulama

Liseyi açıktan okuyan öğrencilerin girdiği AÖL sınavları sona erdi. Şimdi öğrenciler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun yanıtını arıyor. AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos pazartesi günü online olarak ilan edilecek. AÖL sonuç sorgulama ekranı http://odsgm.meb.gov.tr'den yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bu gelişmenin ardından şimdi de sonuçlar bekleniyor. İşte, AÖL sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.