BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
HABER /  EĞİTİM

AÖL sınav sonuçları açıklanıyor AÖL 2. dönem sonuç sorgulama

Liseyi açıktan okuyan öğrencilerin girdiği AÖL sınavları sona erdi. Şimdi öğrenciler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun yanıtını arıyor. AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos pazartesi günü online olarak ilan edilecek. AÖL sonuç sorgulama ekranı http://odsgm.meb.gov.tr'den yapılacak.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bu gelişmenin ardından şimdi de sonuçlar bekleniyor. İşte, AÖL sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ 
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İskenderun'da özel hastane skandalı! Cenazeler karıştı kimsesizler mezarlığına gömüldü
Bill Gates koronavirüsün biteceği tarihi verdi! Zengin ülkeler detayı bomba
AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar! Koronavirüs için hastanede tedavi şartları değişti
İstanbul, İzmir, Manisa ve Diyarbakır Tabip Odalarından Covid-19 uyarısı! 'Tablo vahim'
Trabzonspor, Anders Trondsen ve Plaza Castillo'yu KAP'a bildirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Hepsi otobüs şoföründe yakalandı! Tam 25 bin adet
Okullar ne zaman açılıyor 2020-2021 eğitim takvimi gönderildi
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e doğru tırmanır
DGS sınavı kaçta başlıyor 2020 DGS kaç saat sürecek?
Koronayı hiçe sayıp teknede eğlence yaptılar
Masterchef Duygu Acarsoy kimdir yaşı kaç instagramda bambaşka
Yorumlar