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Gaziantep'te 2 bin 734 kişiye maske ve mesafe cezası

GAZİANTEP'te mesafe kullanımı ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 bin 734 kişiye cezai işlem uygulandı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere devam edildiği belirtildi.

Kentte dün yapılan denetimlerde tedbirlere aykırı hareket eden, sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarına uymayan 2 bin 734 kişi belirlendi.

Bu kişilere tedbirlere uymadıkları için idari yaptırım uygulanırken, kentte denetlenen 397 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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