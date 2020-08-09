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CHP Kadın Kolları Kongresi'nde direniş! Fatma Köse Genel Merkez'e ateş püskürdü

CHP'nin 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, kadın delegelerin direnişi nedeniyle bir saat gecikmeli başladı. Kadın delegeler, "Aylin Nazlıaka'yı seçin" baskısı nedeniyle salona gelmeyince kongre başlayamadı. Kürsüye çıkan Fatma KÖse, Genel Merkez'i adeta topa tuttu.

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CHP Kadın Kollları Kongresi, yeterli çoğunluk olmadığı için bir saat gecikmeyle başladı. Ankara Bilkent Odeon'da saat 10:00'da başlayacağı duyurulan kurultay, saat 11:00'de ancak başlatılabildi. Genel Merkez'in kendisine karşı Aylin Nazlıaka'nın desteklenmesi için kadınlara baskı yaptığı Fatma Köse çok sert çıktı: "Hiç kimsenin yolumuzu kesmeye hakkı yok. Hiçkimsenin bize emir vermeye ya da dikte etmeye hakkı yok , haddide değildir. Bu mücadele benim değil bu mücadele sizin emeğiniz . Burada bugün kadınlar ya varolma mücadelesi verecek ya da biat edecek" dedi.

Kurultay 1 saat gecikmeli başladı

CHP 14. Kadın Kurultayı, Genel Merkez'in baskısına tepki gösteren delegelerin protestosuyla başladı. Birçok kadın delege, genel merkezin ve belediye başkanlarının "Aylin Nazlıaka'yı seçin" baskısına tepki gösterdiği için kurultayın yapılacağı alana gelmedi. Saat 10.00'da başlaması gereken kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için saat 11:00'de başlayabildi. Kongrede Fatma Köse ve Aylin Nazlıaka yarışacak.

Altyazıya yansıyan ironi

Kadınlara baskı yapıldığı için 1 saat gecikmeli olarak başlayan kongrede konuşan Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Siyasette kadın engeline karşı mücadele edeceğiz" dedi. O sözler yaşananlar karşısında büyük bir ironi olarak siyaset tarihine geçti.

'Hiç kimsenin yolumuzu kesmeye hakkı yok'

Genel Merkez'in kendisine karşı "Aylin Nazlıaka'yı seçin" diye kadın delegelere baskı yaptığı belirtilen Fatma Köse konuşmasında adeta ateş püskürdü. "Biz kadınız kendi kararımızı kendimiz veririz" diyen Fatma Köse, "Hiç kimsenin yolumuzu kesmeye hakkı yok. Hiçkimsenin bize emir vermeye ya da dikte etmeye hakkı yok , haddide değildir." dedi.

'Bugün ya varolma ya biat etme kararı vereceğiz'

"Bu mücadele benim değil bu mücadele sizin emeğiniz . Burada bugün kadınlar ya varolma mücadelesi verecek ya da biat edecek" diyen Fatma Köse, "Kadına sen bilemezsin senin yerine ben düşüneceğim diyenlere gerekli cevabı vereceğiz.. Borcumuz var Atatürk ‘e.." diye devam etti. 

Fatma Köse'nin konuşması sırasında kadın delegeler "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı.

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