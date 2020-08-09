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Galatasaray Falcao ile masaya oturdu! İşte yeni teklif

Sarı-kırmızılı yönetim, Falcao ile masaya oturdu ve Kolombiyalı yıldıza yeni bir teklif yaptı. İşte detaylar...

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Galatasaray Yönetimi, Radamel Falcao'dan büyük tartışmalara konu olan yıllık ücretinde indirim yapmasını isteyecek. Cimbom, pandemi nedeniyle verilen arada yüzde 15'lik indirimi kabul eden Kolombiyalı forvete kalan iki yıldaki ücreti için de benzer bir teklif yapacak.

Milliyet'te yer alan habere göre, Falcao'ya pandemi ve Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalındığı için kulübün gelirlerinin düştüğü söylenecek ve yıllık ücretinde yüzde 15 daha indirim yapması istenecek. 

Bu indirim gerçekleşmesi halinde bonuslar ve primler hariç yıllık 5 milyon euro neti olan Falcao'nun ücretinin 4 milyon 250 bin euroya indirilmesi anlamına geliyor.

40 milyon euro'luk indirim
Sezon başında uzun uğraşlar sonucu Monaco'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcunun kendisinden istenecek bu yeni fedakarlığı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak yıllık takım bütçesini 40 milyon euro'ya indirmeye kararlı olan sarı-kırmızılılarda böyle bir operasyonun zorunluluğuna dikkat çekiliyor.

Bu arada sarı-kırmızılı takımda indirim istenecek ilk ismin de Falcao olduğu belirlendi.

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