LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor lise sonuçları gece açıklanır mı?

LGS için tercih işlelerimi yapan milyonlarca 8. sınıf öğrencisi lise tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Lise tercih sonuçları yarın yani 10 Ağustos pazartesi günü açıklanacak. Öğrenciler ise lise tercih sonuçları gece yarısı açıklanır mı araştırması yapıyor. Peki LGS sonuçları saat kaçta açıklanır?

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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı soruları milyonlarca LGS tercihini yapan 8. sınıf öğrencisinin gündeminde. MEB tarafından yayınlanan takvime göre LGS tercih sonuçları yarın yani 10 Ağustos tarihinde ilan edilecek. MEB LGS tercih sonuçları gece yarısı açıklanır mı sorusu ise öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB daha önce birçok sınavın sonucunu gece yarısı 00.30 sularında ilan etmişti.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları; 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı