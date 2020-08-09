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Juventus'ta Sarri yerine Andrea Pirlo getirildi!

Juventus, teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'nun getirildiğini açıkladı.

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Olympique Lyon'a elenilmesi nedeniyle teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcısını buldu.

Uzun yıllar Juventus'ta forma giyen efsane futbolcu Andrea Pirlo, Juventus'un yeni teknik direktörü oldu. Torino ekibi, 41 yaşındaki çiçeği burnunda teknik adam ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.

2018 yılında futbola veda eden Pirlo, geçen hafta Juventus U23 Takımı'nın başına getirilmişti.

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